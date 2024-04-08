Хорнер — о Пересе: не похоже, что у него трое детей

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о пилоте команды Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Японии. Напомним, в Сузуке мексиканец показал второй результат.

«Когда он совершал эти манёвры, не было похоже, что у него трое детей», — приводит слова Хорнера Total-Motorsport.

Победителем Гран-при Японии стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен. После этапа в Стране восходящего солнца Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Перес находится на втором месте с 64 баллами. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).

Ранее Хорнер рассказал, кому отдаётся приоритет при выборе напарника Макса Ферстаппена на следующий год.