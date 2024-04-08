В Lamborghini выпустили уникальный Revuelto. Он посвящён фестивалю марки

Компания Automobili Lamborghini представила уникальный автомобиль Lamborghini Revuelto, построенный по программе Ad Personam специально для фестиваля Lamborghini Arena — он состоялся на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле в минувший уикенд.

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Автомобиль получил уникальный дизайн, в котором карбоновые элементы сочетаются с кузовом серого оттенка Grigio Hati с вкраплениями ядовито зелёного Verde Scandal. Кроме того, в яркий Verde Chiaro выкрашены тормозные суппорты, в то время как интерьер выдержан в довольно строгих тёмных тонах.

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Спорткар Lamborghini Revuelto — первый подключаемый гибрид марки — был представлен в марте прошлого года. У автомобиля 6,5-литровый двигатель внутреннего сгорания V12, который вместе со 190-сильным электромотором развивает суммарно 1015 лошадиных сил. До 100 км/ч эта машина разгоняется за 2,5 секунды, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч. Стоимость такого нового автомобиля — не менее $ 600 тыс.