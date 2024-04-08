Оруджев назвал две возможные причины аварии между Риккардо и Албоном

Российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение Даниэля Риккардо и Алекса Албона в гонке Гран-при Японии.

«Тут возможны два варианта. Первый — Дэн банально не посмотрел в правое зеркало. Он мог быть занят Строллом, который находился слева от него и которого он отжал на поребрике на выходе из второго поворота. Либо же Албон попал в слепую зону. Обычно в формулах слепая зона действительно большая. Ты хорошо видишь, что происходит за задними колесами. А вот если между тобой и соперником есть расстояние и он едет между задней осью и местом, где ты сидишь, то эту зону не видно.

В Формуле-1, я думаю, зеркала получше, чем в «Рено» 3.5 или Формуле-2, но, возможно, Алекс всё-таки был в слепой зоне. Однако я больше склоняюсь к первому варианту, что Дэн просто не посмотрел направо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».