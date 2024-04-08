Зачем Хэмилтон сам захотел пропустить Расселла и кто виноват в аварии на старте? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Вольф заявил, что уже никто точно не догонит Ферстаппена в этом году. Согласны?

Да, конечно, согласен. Дополню: скорее всего, и в следующем году будет точно так же.

Чем объяснить, что Перес то проигрывает Ферстаппену вечность, то идёт почти вровень?

Вровень я не заметил, если честно. Даже две десятых по меркам гонщика — это далеко не «вровень». Хорошо, в квалификации была одна десятая, но Макс, по-моему, ошибся на своём круге. В любом случае в Японии было ближе, чем обычно. Я это связываю с адаптацией. Максу в целом всё равно, на чём ехать быстро, а Серхио надо, чтобы всё сошлось: и машина, и трасса, и всё остальное.

Удивлены ли, что Хэмилтон сам предложил пропустить Расселла?

Это же Льюис: он ездит в гонках не только с мыслью о спорте. Для него это и шоу, и возможность показать себя как личность. Так бы он безлико доехал до финиша, а так все обсудят, какой он джентльмен, пустил напарника вперёд. Я бы не заострял на этом внимание.

Правы ли судьи, что не наказали ни Расселла за выдавливание соперника, ни Пиастри за срезку шиканы?

Машина Джорджа подпрыгнула на поребрике, поэтому так выглядело, что он выдавил Оскара. Но по факту даже с прыжком он оставлял место и до белой линии не доехал. Да и как он мог выдавить, если его переднее колесо было чуть позади переднего колеса Оскара? А Оскар срезал, чтобы точно было без контакта. Не вижу смысла кого-то из них наказывать.

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Права ли была «Феррари», когда попросила Леклера пропустить Сайнса без борьбы?

Он разве его не сам обогнал? Там же была большая разница по шинам — Сайнс всё равно проехал бы. А так получилось без риска «убраться». Но, насколько я понимаю, именно команды пропустить не было. Пусть вялая, но попытка обороны со стороны Шарля была.

Разберите, пожалуйста, аварию Риккардо и Албона.

Тут возможны два варианта. Первый — Дэн банально не посмотрел в правое зеркало. Он мог быть занят Строллом, который находился слева от него и которого он отжал на поребрике на выходе из второго поворота. Либо же Албон попал в слепую зону. Обычно в формулах слепая зона действительно большая. Ты хорошо видишь, что происходит за задними колёсами. А вот если между тобой и соперником есть расстояние и он едет между задней осью и местом, где ты сидишь, то эту зону не видно. В Формуле-1, я думаю, зеркала получше, чем в «Рено» 3.5 или Формуле-2, но, возможно, Алекс всё-таки был в слепой зоне. Однако я больше склоняюсь к первому варианту, что Дэн просто не посмотрел направо.

Насколько правильно, что Сардженту не вернули «его» более целое шасси, оставив Албону?

Настолько же, как и забрать у Логана шасси в Мельбурне. Какая разница, если он не выглядит так, что способен набрать очки? Для них очки пока что может привезти только Алекс. Вот и делают ставку на него. Лишние очки — потенциальные миллионы долларов призовых в конце сезона. У них же проблемы с бюджетом, вот и работают на то, чтобы потенциально проблем было меньше. Но надо отметить, что и Албон и Логан неплохо накосячили с количеством аварий за последние два уикенда. Думаю, это серьезный удар по «Уильямсу».

Кого себе должен взять «Мерседес» вместо Хэмилтона и почему?

Я бы задался этим вопросом в летнем перерыве. Будет понятно, как реально выглядит Сайнс. То же самое и с Антонелли. Начало его сезона в Формуле-2 явно ниже ожиданий. Про Феттеля я бы забыл. Расстроюсь, если они прибегнут к этому варианту: я всегда за молодых. По Окону ничего сказать не могу: сложно оценить, когда едешь на «мёртвой» машине. Да, сейчас он лучше Гасли, но и непонятно, где сейчас Гасли. В «Ред Булл» он плохо смотрелся, в «Торо Россо» – лучше. Может, ему машина в «Альпин» не подходит и он опять плохо смотрится, тогда настолько ли хорош Окон? После четырёх этапов рано делать выводы. А вот в летний перерыв станет в целом понятнее.