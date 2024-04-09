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Виталий Петров: не понимаю, почему Шарлю Леклеру дали «гонщика дня»

Виталий Петров: не понимаю, почему Шарлю Леклеру дали «гонщика дня»
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Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказал своё мнение по поводу того, что Шарль Леклер из «Феррари» стал «гонщиком дня» на Гран-при Японии.

«Я немного не понимаю, почему Леклеру дали «гонщика дня». Я бы, возможно, отдал это звание Цуноде, который провёл фантастические обгоны. Всем это понравилось! А возможно, отдал бы Сайнсу.

Если говорить про Сайнса — всегда, когда ты понимаешь, что в конце сезона уйдешь из «Феррари», становишься более расслабленным и едешь в своё удовольствие. Я думаю, что у Карлоса есть мотивация показывать ту отличную скорость, которую он показывает сейчас, чтобы получить наиболее выгодное предложение на следующий год. Возможно, что это даже переход в «Мерседес». Сейчас об этом много говорят», — приводит слова официальный сайт «СМП Рейсинг».

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