Ламмерс: Сайнс — лучший пилот «Феррари», почему он уходит, а Леклер остаётся?

Бывший пилот Формулы 1 Ян Ламмерс высказал своё мнение об уровне пилотов «Феррари» в нынешнем сезоне, а также о решении команды подписать контракт с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«В Японии они («Феррари». — Прим. «Чемпионата») использовали две разные стратегии, и у обоих пилотов были свои преимущества. Но я ожидал, что Леклер окажется на третьем месте. Очевидно, что Сайнс – лучший пилот «Феррари» в этом сезоне. Это очень странная ситуация, что он уходит, а Леклер остаётся в команде.

Сезон очень длинный. Редко можно увидеть, чтобы пилоты имели преимущество весь год. В какой-то момент Леклер справится с доминированием Сайнса. Но если он снова станет лучше Леклера, может произойти ещё одна смена караула.

Контракт с Хэмилтоном? Я не знаю, имеет ли это смысл. Желание Ferrari подписать семикратного чемпиона мира вполне понятно. Но, по статистике, сколько ещё чемпионатов мира он выиграет? Если вы хотите обеспечить будущее, нужно выбирать более молодого пилота», — приводит слова Ламмерса Autosport, ссылаясь на NOS.