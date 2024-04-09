Motorsport: машины 2026 года почти неуправляемые, пилотов разворачивало на прямых

Формула 1 пересматривает планы по использованию активной аэродинамики с 2026 года из-за проблем, выявленных при симуляциях, сообщает портал Motorsport.

Новые болиды должны получить подвижные аэродинамические элементы для улучшения производительности с новыми гибридными турбодвигателями, позволяя антикрыльям автомобиля изменять конфигурацию для лучшего сцепления или скорости. Изначально планировалось, что активную аэродинамику получит только заднее антикрыло, которое бы опускалось на прямых, а в поворотах, наоборот, поднималось. Такой вариант получился бы более простым, по сути просто расширяя нынешний функционал DRS.

Однако испытания показали, что машины становились практически неуправляемыми на прямых: их разворачивало из-за чрезмерного изменения аэродинамического баланса.

Это привело к тому, что ФИА решила, что для достижения целей активную аэродинамику получит не только заднее, но и переднее антикрыло. Представители ФИА уже посетили команды для обсуждения результатов и поиска оптимальных решений.