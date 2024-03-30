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Формула-1 введёт новую систему ускорения с сезона 2026 года

Формула-1 анонсировала новшество в правилах двигателей на 2026 год. В новом регламенте прописали функцию ускорения в стиле KERS, позволяющую достигать скорости до 355 км/ч за счёт использования дополнительной мощности от батареи, сообщает Motorsport.

Возможное введение системы, позволяющей пилотам атаковать соперников за счёт дополнительной мощности, уже обсуждалось некоторое время. Конкретные детали такой системы остаются неопределёнными, однако последняя версия регламента на 2026-й вносит некоторую ясность, особенно в статье 5.4.8.

Согласно первой части статьи 5.4.8, предусмотрен плавный путь задействования энергии от гибридной системы ERS-K до достижения скорости 345 км/ч. Вторая часть статьи описывает так называемый «режим перегрузки», который даёт гонщикам возможность активировать дополнительную мощность. Эта дополнительная энергия позволит достичь скорости 355 км/ч.

Авторы данного пункта регламента надеются, что он добавит стратегическую глубину в использование энергии, требуя от гонщиков принимать верные решения о моменте активации дополнительной мощности.