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Педро де ла Роса назвал план A, B и C «Астон Мартин» в отношении Фернандо Алонсо

Педро де ла Роса назвал план A, B и C «Астон Мартин» в отношении Фернандо Алонсо
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса рассказал, что команда сделает всё возможное для сохранения испанского гонщика Фернандо Алонсо. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют несколько команд. Нынешнее соглашение Фернандо рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Самое главное — дать ему повод остаться с нами, предоставив ему лучшую машину. Работа с Фернандо проходит крайне плодотворно, и ему очень комфортно в команде. Мы отчаянно хотим, чтобы он остался с нами. Наличие такого актива, как Фернандо, для любой команды Формулы-1 имеет большую важность. Учитывая такие результаты, как в минувший уикенд, причин выбрать нас у него будет больше.

Внутри команды мы не рассматриваем другие сценарии. Плана B нет, наш план А, B и С — это Фернандо. Мы не смотрим по сторонам. Мы очень довольны Фернандо и Лэнсом», — приводит слова де ла Росы SoyMotor.

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