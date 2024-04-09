Босс «Астон Мартин» рассказал, как хочет сохранить Алонсо мотивированным и счастливым

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак с оптимизмом смотрит на шансы команды сохранить у себя Фернандо Алонсо на период после 2024 года на фоне спекуляций вокруг возможного перехода испанского гонщика в «Ред Булл» и «Мерседес».

«Я думаю, когда вы видите, что произошло, какого прогресса добились команды, приятно видеть, что у пилотов поялвяется возможность перейти в «Мерседес», но, возможно, лучше остаться здесь.

Мы будем продолжать снабжать Алонсо обновлениями по ходу сезона, чтобы он был мотивирован и счастлив в нашей команде», — приводит слова Крака AS.

Ранее Алонсо ответил на вопрос, как гонка в рамках Гран-при Японии повлияла на его решение о собственном будущем, а также о возможном переходе в «Мерседес».