«Вы бы сделали команду такой?» Комацу рассказал о структурных проблемах «Хааса»

Глава «Хааса» японский специалист Аяо Комацу рассказал о структурных проблемах команды, которые мешают в работе.

«Мы работаем с тремя заводами. Один находится в Великобритании, один – в Италии и один – в США. Между фабриками в Италии и Великобритании практически не было коммуникации, мы не работали как команда.

Италия – это дом для нашей команды дизайнеров, они являются конструкторами машин, а в Великобритании находится наша гоночная команда. Итак, чтобы добиться эффективности, эти два места должны быть связаны. Это было моим приоритетом. Если бы у вас была свобода, вы бы сделали команду такой? Нет, и это очевидно, но у нас нет выбора», — сказал Комацу в подкасте Beyond the Grid.

Ранее в «Хаасе» объяснили провал Хюлькенберга на рестарте гонки Гран-при Японии.