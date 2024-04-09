У Хорнера есть соглашение с обвинившей его сотрудницей — BBC Sport

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер имеет соглашение с обвинившей его сотрудницей, сообщает BBC Sport.

По информации агентства, Хорнер и сотрудница компании подписали соглашение, согласно которому стороны не разглашают информацию о скандале. Сообщается, что женщине разрешено говорить об этом только с членами семьи.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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