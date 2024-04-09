Марко оценил вероятность перехода в «Ред Булл» Фернандо Алонсо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о потенциальном переходе в команду гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я думаю, будет сложно увидеть пару Ферстаппен – Алонсо. Контракт Серхио Переса истекает в конце этого года. Сейчас только апрель, хотя обсуждения контрактов, кажется, идут полным ходом. Не знаю, почему так происходит. Некоторые гонщики понимают, что контракт Серхио истекает, и изучают потенциальные варианты с «Ред Булл», — приводит слова Марко FormulaPassion со ссылкой на Formel1.de.

Ранее о планах «Астон Мартин» в отношении Алонсо высказался бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор британской команды Педро де ла Роса, подчеркнув, что гоночный коллектив рассчитывает продолжить сотрудничество.