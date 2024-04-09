Глава «Макларена» назвал цель на сезон

Глава «Макларена» Андреа Стелла заявил, что в команде сочли бы удовлетворительным третье место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

«Думаю, что, глядя на факты и цифры, было бы отличным результатом сделать «Макларен» третьей машиной и сохранить третье место в чемпионате. Мы бы определённо приветствовали такой результат.

В то же время есть трассы вроде «Сузуки», где мы способны соревноваться с «Феррари». Хотя, по правде говоря, в Формуле-1 вы просто отдаёте все силы. Команда пытается выжать максимум из машины, из уикендов, а затем смотрит, где в конце концов оказалась. Неважно, хотим ли мы оказаться на первом или втором месте, мы развиваем машину настолько быстро, насколько это возможно», — приводит слова Стеллы Racingnews365.