Доменикали оценил прогресс «Феррари» в сезоне-2024

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о выступлении команды «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Я понимаю недовольства, мы живём в период доминирования «Ред Булл». Но в этом нет ничего нового, такие периоды в Формуле-1 были всегда. Я работал в «Феррари», и в период с 1999 по 2008 год мы выиграли шесть титулов и восемь Кубков конструкторов.

Как по мне, с работой в Маранелло справляются хорошо. В Мельбурне «Скудерия» была очень конкурентоспособна. Я по-прежнему рассматривают Ферстаппена как логичного фаворита, но «Феррари» сделала шаг вперёд», — приводит слова Доменикали QN Motori.

Ранее семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ушёл с послегоночного интервью в Японии после вопроса о «Феррари».