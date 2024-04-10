Хэмилтон — о старте работы с «Феррари»: сам не знаю, как в этом разобраться

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о своём переходе в «Феррари», который состоится по окончании нынешнего сезона Формулы-1. По словам британца, в настоящий момент он не знает, когда именно начнёт работу с итальянской командой.

«Думаю, всё начнётся с разговора с Тото, потому что сам я не знаю, как в этом разобраться. Прямо сейчас я хочу закончить сезон на высокой ноте. Вся моя энергия направлена на это. Конечно, я с нетерпением жду будущего, но сейчас мы в сложной ситуации, и для меня это вызов. В первую очередь я конкурентоспособный гонщик, поэтому хочу побеждать. Мысли о следующем сезоне делу не помогут», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Total.

Ранее мнением о положении дел у «Мерседеса» в настоящий момент поделился экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер.