Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы «Феррари» бороться за победу в Ф-1 после перехода Хэмилтона

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы «Феррари» бороться за победу в Ф-1 после перехода Хэмилтона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен поделился мыслями по поводу предстоящего перехода гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Это произойдёт в 2025 году.

«Не думаю, что гонщик сейчас может вывести команду на вершину. Это уже не так. Такое было возможно в 70-х годах. И в 80-х. Может быть, в какой-то степени в 90-х, но с тех пор это стало невозможным. В противном случае он бы обошёл Ферстаппена в прошлом и позапрошлом годах и выиграл бы чемпионат в этом. Пилоты больше не участвуют в разработке болида. Болид создают компьютеры и инженеры. Но стать гонщиком, который выведет «Феррари» на другой уровень… я этого не вижу. Если «Феррари» вернётся на этот уровень, то только потому, что они создадут машину, на которой можно побеждать», — приводит слова Бутсена PlanetF1.

Материалы по теме
Хэмилтон — о старте работы с «Феррари»: сам не знаю, как в этом разобраться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android