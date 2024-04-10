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Бывший пилот Ф-1 объяснил, почему Хэмилтон сейчас выкладывается не на максимум

Бывший пилот Ф-1 объяснил, почему Хэмилтон сейчас выкладывается не на максимум
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Бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен поделился мнением о нынешнем уровне семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, выступающего за немецкую команду «Мерседес».

«Я вижу, что, несмотря на весь его опыт, ему сейчас немного сложнее выкладываться на сто процентов. Возможно, он работает только на 98 процентов. Мы увидели это во время гонки [в Японии], когда он спросил, не стоит ли ему пропустить Джорджа вперёд. Несколько лет назад он бы изо всех сил боролся за то, чтобы остаться впереди», — приводит слова Бутсена PlanetF1.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Хэмилтон перейдёт в «Феррари». Ранее Тьерри оценил шансы «Скудерии» бороться за победу в Формуле-1 после перехода Льюиса.

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