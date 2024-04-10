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Брандл высказался о будущем Карлоса Сайнса в Формуле-1

Брандл высказался о будущем Карлоса Сайнса в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл поделился мнением о будущем испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. По окончании нынешнего сезона Карлос покинет «Скудерию». Его место займёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Что остаётся делать Карлосу Сайнсу? В моём представлении проще простого посадить Сайнса в «Ред Булл». То же самое можно сказать и про «Астон Мартин» или «Мерседес», если уж на то пошло. У него есть опыт, скорость, и в какой-то степени молодость также всё ещё на его стороне», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (77 баллов).

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