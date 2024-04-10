Виталий Петров: «Ред Булл» не нужен второй Макс Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился мнением о выступлении австрийской команды на Гран-при Японии. Напомним, первое место в Сузуке занял Макс Ферстаппен, а вторым был Серхио Перес. Оба гонщика «Ред Булл» сейчас занимают первые места в общем зачёте пилотов: Макс лидирует, а Серхио на второй позиции.

«Команда «Ред Булл» продемонстрировала свою скорость, Макс вернулся на свою позицию. Время на этой трассе было очень плотным, поэтому Макс оторвался не так сильно, на 10 секунд. Будь обычная трасса — было бы снова 20. Конечно, Серхио трудно бороться с Максом. Но их дубль говорит о многом. Думаю, что их всё устраивает. Команде не нужен второй Макс Ферстаппен. По скорости Серхио уступает, в квалификации — особенно. Посмотрим, как будет дальше складываться сезон», — приводит слова Петрова «СМП-Рейсинг».