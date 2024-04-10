Хельмут Марко: Перес проводит свой лучший сезон в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.

«Чеко был очень хорош в Японии. Ему не повезло на пит-стопе, но он вернулся в гонку, совершив отличный маневр против Льюиса Хэмилтона в повороте 130R. Он определенно проводит свой лучший сезон в «Ред Булл», — приводит слова Марко Speedweek.

Победителем Гран-при Японии стал товарищ Переса по команде Макс Ферстаппен. После этапа в Стране восходящего солнца Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Перес находится на втором месте с 64 баллами. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).

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