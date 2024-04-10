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Марко рассказал, когда «Ред Булл» примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025

Марко рассказал, когда «Ред Булл» примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, когда австрийская команда примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025.

«То, что мельница трансферных слухов вращается уже в начале апреля, на мой взгляд, связано с несколькими факторами. Во-первых, Хэмилтон очень рано объявил о своём переходе в «Феррари». Кроме того, если верить слухам в паддоке, «Ауди» хочет получить решение от Карлоса Сайнса в самое ближайшее время. «Астон Мартин» также оказывает давление в разных направлениях. Мы не участвуем в этих играх. О кадровой ситуации в «Ред Булл» вы узнаете только в середине сезона», — приводит слова Марко GPblog.

Ранее Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.

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