Марко рассказал, когда «Ред Булл» примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, когда австрийская команда примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025.

«То, что мельница трансферных слухов вращается уже в начале апреля, на мой взгляд, связано с несколькими факторами. Во-первых, Хэмилтон очень рано объявил о своём переходе в «Феррари». Кроме того, если верить слухам в паддоке, «Ауди» хочет получить решение от Карлоса Сайнса в самое ближайшее время. «Астон Мартин» также оказывает давление в разных направлениях. Мы не участвуем в этих играх. О кадровой ситуации в «Ред Булл» вы узнаете только в середине сезона», — приводит слова Марко GPblog.

Ранее Марко высказался по поводу мексиканского пилота команды Серхио Переса.