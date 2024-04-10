Марко: в Японии Цунода выступал на уровне Ферстаппена и Алонсо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о японском гонщике «РБ» Юки Цуноде после его выступления на Гран-при Японии. У себя на родине Цунода показал 10-й результат.

«Его обгоны были представлением дня. Фанаты были просто изумлены. Его уикенд прошёл на уровне Макса, Алонсо и компании. Отличный результат, которого он добился под давлением в домашней гонке», — приводит слова Марко издание Speedweek.

В настоящий момент Цунода занимает 11-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе семь очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 77 баллов.

Ранее Марко рассказал, когда «Ред Булл» примет решение по поводу второго пилота на сезон-2025.