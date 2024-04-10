Назван список Вольфа из трёх кандидатов на переход в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф составил список из трёх пилотов, кандидатуры которых рассматривает для своей команды после ухода Льюиса Хэмилтона в 2025 году. Об этом информирует Bild. По сведениям источника, в список Вольфа входят Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и пилот молодёжной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

В то же время сообщается, что Вольф на рассчитывает на немецкого гонщика Себастьяна Феттеля.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. Первую позицию занимает гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 балл.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен объяснил, почему Хэмилтон сейчас выкладывается не на максимум.