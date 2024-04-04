В Канаде 13-летний подросток разбил Lamborghini Huracan

В Западном Ванкувере произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini Huracan, за рулём которого находился 13-летний подросток. Местная полиция сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Офицеры полиции в результате поисков возможных пострадавших нашли владельца автомобиля и с его помощью быстро обнаружили водителя, допустившего ДТП, и его пассажиров. Выяснилось, что молодой человек с другом решили взять машину покататься, но водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге в тёмное время суток. Несмотря на существенные повреждения автомобиля, никто не пострадал», — прокомментировал инцидент сержант Крис Бигленд.

Отметим, что лишь около месяца назад в Англии разбили другой Lamborghini Huracan — его водитель пытался скрыться от полиции, но в итоге разбил машину, бросил её и скрылся.

Lamborghini Huracan был представлен в 2013 году. У автомобиля 5,2-литровый двигатель V10 мощностью около 600 лошадиных сил. До 100 км/ч эта машина разгоняется за 2,5 секунды, а её максимальная скорость оценивается в 325 км/ч. Цены на новые Huracan начинаются от $ 250 тыс.