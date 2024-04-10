Карлос Сайнс рассказал, с чем связан скачок в эффективности стратегий «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал прогресс команды в плане разработок стратегий на Гран-при.

«За последние три года мы постепенно добились прогресса в стратегиях на гонки, но если говорить об очередном скачке в этом году, то это исключительно заслуга машины.

Думаю, просто наличие машины, позволяющей гибко подходить к стратегии, — это то, чего в прошлом году у нас не было. Именно поэтому нам приходилось проводить пит-стопы на конкретных кругах.

До этого мы не могли при необходимости удлинить отрезок. Износ шин был настолько сильным, что порой казалось, что соперники могут удлинить свои отрезки, а потом догнать нас даже на «харде», — приводит слова Сайнса Autosport.

Ранее Сайнс рассказал, что итальянская команда сможет навязать борьбу «Ред Булл» только после пакета модернизаций, который команда сможет внедрить по окончании трети нынешнего сезона.