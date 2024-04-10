Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс рассказал, с чем связан скачок в эффективности стратегий «Феррари»

Карлос Сайнс рассказал, с чем связан скачок в эффективности стратегий «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал прогресс команды в плане разработок стратегий на Гран-при.

«За последние три года мы постепенно добились прогресса в стратегиях на гонки, но если говорить об очередном скачке в этом году, то это исключительно заслуга машины.

Думаю, просто наличие машины, позволяющей гибко подходить к стратегии, — это то, чего в прошлом году у нас не было. Именно поэтому нам приходилось проводить пит-стопы на конкретных кругах.

До этого мы не могли при необходимости удлинить отрезок. Износ шин был настолько сильным, что порой казалось, что соперники могут удлинить свои отрезки, а потом догнать нас даже на «харде», — приводит слова Сайнса Autosport.

Ранее Сайнс рассказал, что итальянская команда сможет навязать борьбу «Ред Булл» только после пакета модернизаций, который команда сможет внедрить по окончании трети нынешнего сезона.

Материалы по теме
«Может быть поздно». Сайнс рассказал, когда «Феррари» сможет соперничать с «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android