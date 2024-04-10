Мартин Брандл обозначил проблему «Мерседеса» в этом сезоне Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл поделился мнением о выступлении «Мерседеса» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Их проблема в том, что время от времени машина работает превосходно, и в таких случаях они действительно довольно быстры. Но, похоже, они не могут демонстрировать это от сессии к сессии, не говоря уже про Гран-при», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. Первую позицию занимает гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 балл.

Ранее Мартин поделился мнением о будущем в Формуле-1 пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.