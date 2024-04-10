Сайнс сказал, на каких трассах «Феррари» может конкурировать с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший сказал, на каких трассах итальянская команда способна бросить вызов фавориту сезона «Ред Булл».

«Думаю, что мы способны бороться за победы на других трассах. Возможно, это будет Монца или Сингапур. Возможно, Майами. Мы по-прежнему на ходу», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен «Ред Булл», на его счету 77 очков.

Напомним, по окончании этого сезона испанец покинет «Феррари», а его место займёт семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».