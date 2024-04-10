Редкий суперкар, на котором Джереми Кларксон ездил в Top Gear, выставлен на онлайн-аукцион

На онлайн-площадке Bring a Trailer на продажу выставлен редкий суперкар Vector M12, построенный в 1996 году. Таких автомобилей построили лишь 14 экземпляров, а выставленный на торги известен тем, что в передаче Top Gear на нём ездил знаменитый Джереми Кларксон.

Vector M12 Фото: bringatrailer.com

Компания Vector Motors была основана в 1971 году и начала производить машины в 1989-м. Одним из её самых известных проектов стал концепт WX-3, представленный в Женеве в 1992-м. Позже именно он вместе с 5,7-литровым двигателем V12 от Lamborghini Diablo и лёг в основу Vector M12.

Vector M12 Фото: bringatrailer.com

Эти машины начали производить в 1995 году, однако за четыре года Vector построила лишь 17 штук (считая три прототипа), а в 1999 году в силу финансовых проблем компания прекратила производство автомобиля. В 2021 году Vector Motors была ликвидирована.

Vector M12 Фото: bringatrailer.com

У представленного экземпляра на одометре свыше 7000 пройденных километров, а также трещина в верхней части лобового стекла. Торги продлятся до 22 апреля, в данный момент самое крупное предложение за автомобиль составляет $ 200 тыс.