Вольф: «Мерседес» всё ещё способен стать вторым в чемпионате

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что, несмотря на проблемный старт сезона, команда по-прежнему является кандидатом на второе место в Кубке конструкторов.

«Мы всё ещё можем догнать «Феррари» и «Макларен» и, надеюсь, побороться за второе место. Сложно было и в прошлом году, но мы стали вторыми.

Если вы ожидаете побед и титулов, то, можно сказать, что мы находимся на ничейной земле, потому что Макс и «Ред Булл» слишком далеко», — приводит слова Вольфа издание Motorsport-Total.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. Лидером является прошлогодний обладатель трофея, гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 очко.