«Вот почему он впечатляет». Вильнёв объяснил, чем Ферстаппен отличается от Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен является исключительным гонщиком.

«Почему Хэмилтон переходит в «Феррари»? Дело не в возрасте. Дело в лёгких годах. Когда у вас нет товарища по команде, который подталкивает вас, который напоминает вам о том, что каждый день — это новый день, вы начинаете успокаиваться. Это происходит с каждым чемпионом.

Вот почему Ферстаппен так впечатляет. Он не успокаивается, как бы легко он ни побеждал. Он знает, что у него за спиной всегда есть кто-то, готовый съесть его заживо», — приводит слова Вильнёва издание GPFans.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Ферстаппена на Гран-при Японии.