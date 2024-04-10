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Хюлькенберг оценил выступление «Хааса» в начале сезона

Хюлькенберг оценил выступление «Хааса» в начале сезона
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Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг оценил выступление в начале сезона-2024.

«Я очень позитивно оцениваю скачок, который мы совершили в начале сезона. У нас совершенно иная отправная точка, если сравнивать с прошлым сезоном. В прошлом году это была односторонняя улица с движением назад. Теперь же, после четырёх гонок, мы убедились в том, что мы в порядке. Я рад и настроен на большее», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

Напомним, после четырёх этапов Хюлькенберг занимает 13-место в личном зачёте с тремя очками. Его напарник датчанин Кевин Магнуссен располагается на 14-й строчке. Лидером является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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