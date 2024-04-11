Pagani представила концепт гиперкара, созданный совместно со студентами

Компания Pagani Automobili представила концепт гиперкара Alisea, который был создан совместно со студентами Европейского института дизайна в Турине в рамках курса по автомобильному дизайну. Проект приурочен к 25-летию автомобиля Zonda C12 и является своего рода переосмыслением спроектированного Горацио Пагани гиперкара.

Права на видео принадлежат Европейскому институту дизайна. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале IED — Istituto Europeo di Design.

Zonda C12 был представлен в 1999 году, причём изначально этот проект носил имя Fangio F1 в честь аргентинского чемпиона Формулы-1 Хуан-Мануэля Фанхио, однако тот скончался до выпуска автомобиля. Pagani Zonda C12 оснащается 12-цилиндровым двигателем Mercedes-Benz, а самая мощная версия этой машины — Pagani Zonda 760 Aether Roadster — способна развивать 358 км/ч.

Концепт Pagani Alisea призван не только отдать дань уважения созданной 25 лет назад Zonda, но также раскрыть потенциал возможного переосмысления гиперкара, сохранив общий стиль и образ автомобиля.