Стало известно, какие масштабные обновления готовит «Феррари»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» готовит масштабные обновления. Как информирует Formu1a.uno, гоночный коллектив представит их на Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится с 17 по 19 мая. Сообщается, что это будет первое из трёх крупных обновлений в этом году.

По сведениям источника, в Имолу «Скудерия» привезёт версию понтонов с верхней губой. При этом отмечается, что решение не будет полностью скопировано с австрийской команды «Ред Булл». Отмечается, что изначально решение было отложено, однако после дальнейших исследований была обосновано его целесообразность. Кроме того, «Феррари» намерена представить новое днище и небольшие изменения переднего крыла.

Если обновления будут соответствовать ожиданием, прогнозируется, что прибавка составит 0,1 секунды благодаря большей прижимной силе и в 0,150 секунды посредством снижения лобового сопротивления.