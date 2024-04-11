Стало известно, на сколько Фернандо Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин»

Стали известны подробности нового соглашения испанского гонщика Фернандо Алонсо с «Астон Мартин». Как информирует издание Sky Sports, пролонгированный контракт будет действовать до 2026 года включительно.

В настоящий момент Алонсо занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. первую позицию занимает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (77 баллов). По итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков.

Ранее сообщалось, что Фернандо может покинуть британскую команду. В качестве возможных вариантов по продолжению карьеры назывались, в частности «Ред Булл» и «Мерседес». При этом отмечалось, что «Астон Мартин» просил испанца поторопиться с решением.