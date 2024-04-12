Шарль Леклер рассказал, почему ему нравятся уикенды со спринтами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему ему нравятся гоночные уикенды со спринтерскими гонками.

«Это будет интересный уикенд. Этапы со спринтерскими гонками всегда довольно непростые, в них у вас нет права на ошибку. И мне это нравится.

Передо мной будет ещё более сложная задача, чем обычно, потому что нужно будет сосредоточиться на квалификации, чтобы заставить шины работать правильно. В Китае у меня будет две квалификации, два шанса исправить проблему, с которой я столкнулся на «Сузуке».

В целом я ожидаю такой же расклад сил, как до этого. «Ред Булл» впереди, далее мы, а затем остальные. Но «Макларен» был очень неплох в Японии», — приводит слова монегаска издание Racing News 365.

Гран-при Китая станет первым спринтерским уикендом в сезоне-2024.