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Шарль Леклер рассказал, почему ему нравятся уикенды со спринтами

Шарль Леклер рассказал, почему ему нравятся уикенды со спринтами
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему ему нравятся гоночные уикенды со спринтерскими гонками.

«Это будет интересный уикенд. Этапы со спринтерскими гонками всегда довольно непростые, в них у вас нет права на ошибку. И мне это нравится.

Передо мной будет ещё более сложная задача, чем обычно, потому что нужно будет сосредоточиться на квалификации, чтобы заставить шины работать правильно. В Китае у меня будет две квалификации, два шанса исправить проблему, с которой я столкнулся на «Сузуке».

В целом я ожидаю такой же расклад сил, как до этого. «Ред Булл» впереди, далее мы, а затем остальные. Но «Макларен» был очень неплох в Японии», — приводит слова монегаска издание Racing News 365.

Гран-при Китая станет первым спринтерским уикендом в сезоне-2024.

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