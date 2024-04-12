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Стало известно, почему обновления «Хааса» в Китае получит лишь Кевин Магнуссен

Стало известно, почему обновления «Хааса» в Китае получит лишь Кевин Магнуссен
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На Гран-при Китая у команды «Хаас» будет готово два комплекта новых деталей, но воспользоваться ими сможет только один пилот. Немецкое издание Auto Motor und Sport объяснило почему.

Если бы оба гонщика получили новый комплект деталей, то в случае повреждения их в аварии машина должна была бы стартовать в гонке с пит-лейн, так как замена новой детали на другую, предыдущей спецификации, приравнивается к нарушению правила «закрытого парка». Более того, Гран-при Китая это этап со спринтерской гонкой и риск подобного инцидента выше обычного.

В Шанхае новинки будут установлены на машину Кевина Магнуссена. В AMuS отмечают, что дело не только в том, что датчанин несколько раз работал как командный игрок в первых четырёх гонках сезона-2024 и помог Нико Хюлькенбергу завоевать очки в Джидде. Основная причина в том, что в Имоле обе машины получат комплект новинок, но там Магнуссен пропустит первую практику, передав болид Оливеру Берману. Таким образом, если в Китае и Майами новинки получил бы Хюлькенберг, то Кевину осталось бы всего две тренировки, чтобы вработаться в обновлённую машину.

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