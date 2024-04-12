В США автопилот Tesla спас водителя, доставив его в больницу

Электромобиль Tesla Model Y благодаря системе автопилота доставил водителя в больницу, когда тот находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно управлять автомобилем.

Инцидент произошёл с американским продюсером МаксПолом Франклином, который рассказал о нём в своих социальных сетях. Так, по словам МаксПола, около двух часов ночи он обнаружил, что сильно обезвожен, а уровень сахара в его крови вырос до опасных значений. Тогда Франклин обратился к автопилоту Tesla Full Self-Driving, которая самостоятельно привела автомобиль вместе с МаксПолом в указанную больницу. Продолжительность дороги составила чуть более 20 километров.

«У меня немало люксовых автомобилей, включая Porsche, Mercedes, BMW, Acura и Cadillac, но я с уверенностью заявляю, что самая инновационная компания в автомобильной индустрии это Tesla. В критические моменты эти автомобили способны спасать жизни», — отметил Франклин, который уже покинул госпиталь и находится в добром здравии.