Берни Экклстоун: в «Ред Булл» наступил мир, Ферстаппен останется в команде

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что скандал вокруг Кристиана Хорнера закончился.

«В «Ред Булл» наступил мир. И Кристиан Хорнер сообщил мне, что у него с Джери Холлиуэлл всё хорошо. Макс Ферстаппен, похоже, останется в команде. И то, что произошло, похоже на войну, поскольку людям приходится преодолевать трудности и двигаться дальше. После Второй мировой войны не разрешалось упоминать Германию, и евреи ничего не покупали там. Это было понятно всем.

Но вскоре все забывают об этом и покупают машины «Мерседес». Поэтому я не понимаю, почему кто-то хочет вытеснить Кристиана, тем более что время — великий целитель. Он отлично справляется со своей работой, и несколько недель могут многое изменить.

Кристиан пользуется поддержкой Джери. В команде всё хорошо. На данный момент нет никакой логической причины нарушать этот баланс», — приводит слова Экклстоуна портал Grandprix247.