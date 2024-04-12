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Обозреватель Ф-1 рассказал, что в «Ред Булл» отказали обратившимся Хэмилтону и Алонсо

Обозреватель Ф-1 рассказал, что в «Ред Булл» отказали обратившимся Хэмилтону и Алонсо
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Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз поделился инсайдами насчёт слухов о том, что руководство «Ред Булл» рассматривало возможность заменить трёхкратного чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена на других ведущих пилотов.

«Это не так. Ни Шарлю Леклеру, ни Льюису Хэмилтону, ни Фернандо Алонсо место в команде не предлагали. Хэмилтон и Алонсо пробовали обратиться (к руководству «Ред Булл»), но им отказали», — написал Марк Хьюз в своих социальных сетях.

Напомним, Макс Ферстаппен является пилотом «Ред Булл» с 2016 года. В текущем сезоне он одержал победу на Гран-при Японии — 2024 и является абсолютным лидером в личном зачёте чемпионата, выиграв три гонки из четырёх. В Австралии Макс сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами.

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