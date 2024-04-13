Ремонтировавший Ferrari знаменитостей механик обвиняется в мошенничестве со спорткарами

60-летний механик Донни Кэлловей арестован и находится в тюрьме Lower Buckeye в Аризоне по обвинению в воровстве, торговле краденным, подлоге и мошенничестве, сообщает Bloomberg. Среди обвинений Кэлловея, по данным издания, попытка продать Ferrari Daytona и 512BB, которые ему не принадлежат.

Донни Кэлловей — известный механик, специализирующийся в том числе на винтажных автомобилях Ferrari. Сообщается, что он работал со многими коллекционирующими машины знаменитостями, и среди них Джей Лено — американский телеведущий и владелец сотен автомобилей и мотоциклов.

Кэлловей считается очень опытным механиком высокого уровня, большинство отзывов о нём положительные, однако некоторые клиенты считают, что он завышает цены. Одновременно с этим Кэлловей на протяжении десяти лет регулярно привлекает к себе внимание правоохранительных органов: он был осуждён в том числе за кражу со взломом, домашнее насилие, лжесвидетельство и вымогательство.

В феврале историк и консультант по теме Ferrari подал в Верховный суд Калифорнии заявление, что видел, как на выставке ретромобилей в Париже Кэлловей пытался продать редкую Ferrari Monza, которая ему не принадлежала.

Кэлловей содержится с условием залога в размере $ 400 тыс. Слушание по предъявлению обвинения назначено на 17 апреля, а рассмотрение дела начнётся 14 августа. Его сторона отказалась от комментариев.