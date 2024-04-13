Стал известен пилот Формулы-1, который больше всего уступает напарнику в квалификациях

Анализ четырёх квалификационных сессий, проведённых на данный момент в сезоне-2024 Формулы-1, показывает, какой гонщик больше всего уступает своему напарнику по команде в чистой скорости.

Самый большой разрыв в квалификациях между пилотами «Астон Мартин». Фернандо Алонсо доминирует над Лэнсом Строллом в первой части сезона. Двукратный чемпион Формулы-1 в среднем опережает канадца на 0,560 секунды. И это при том, что Стролл был на 0,5 секунды быстрее в квалификации на Гран-при Австралии. Тем не менее Алонсо был на семь десятых быстрее в квалификации в Джидде и на столько же в Бахрейне. В Японии он опередил напарника на 1,4 секунды.

Самый маленький разрыв в квалификациях между пилотами «Хааса» Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном – 0,02 секунды. Однако, если взять последний этап на «Сузуке», то там немец опередил датчанина примерно на полсекунды.

Следом по плотности результатов идут пилоты команд «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена». В этих командах разрывы в пределах 0,085–0,138 секунды.

Например, в «Феррари» разница между Сайнсом и Леклером составляет 0,085 секунды в пользу монегаска, но испанец был быстрее в двух из трёх сессий.