Лэнс Стролл: на прямых со скоростью всё было плохо, я не мог никого обогнать

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал о проблемах со скоростью болида на прямых отрезках «Сузуки» во время Гран-при Японии.

«Со скоростью на прямой было очень плохо, у нас было не то заднее антикрыло на машине. Мне приходилось совершать все обгоны в шестом повороте, а на прямых я никого не мог обогнать из-за недостатка скорости.

В целом, и квалификация, и гонка — это был один из тех уик-эндов, которые лучше поскорее забыть», — приводит слова Стролла Racingnews365.

По ходу гонки на «Сузуке», Стролл связался с командой и сообщил, что скорость машины на прямой категорически уступает прочим болидам.

В итоге Лэнс пришёл к финишу на 12 позиции. В личном зачёте Стролл занимает 10 место с девятью очками.