Благодаря новому контракту с «Астон Мартин» Алонсо побьёт 51-летний рекорд Формулы-1

Согласно новому контракту с «Астон Мартин», Фернандо Алонсо продолжит выступать в Формуле-1 как минимум до 2026 года. Таким образом, испанец может стать первым 45-летним гонщиком, участвовавшим в гонках Формулы-1, с Гран-при Бразилии 1975 года, после двукратного чемпиона мира Грэма Хилла.

При условии, что Алонсо не травмируется и будет участвовать во всех гонках до конца 2026 года, к концу контракта количество его стартов в гонках достигнет 449, а участий в Гран-при — 452.

Он станет первым гонщиком, который проведёт 400 стартов в Формуле-1. Это должно произойти в Катаре в этом году. Если предположить, что в календаре 2026 года также будет 24 гонки, как и в 2025-м, финал сезона-2026 станет 1173-м Гран-при в рамках чемпионатов Формулы-1. 452 Гран-при Алонсо составили бы 38,53% от всех этапов за всю историю Формулы-1.

Алонсо нужно будет участвовать в гонках еще как минимум 10 лет, чтобы побить рекорд «самого возрастного гонщика Формулы-1 всех времён», который сейчас принадлежит монегаску Луи Широну. Когда он участвовал в своём домашнем Гран-при Монако 1955 года, Хирону было 55 лет, 9 месяцев и 19 дней. Это значит, что, если Алонсо хочет побить этот рекорд, ему нужно будет участвовать во всех Гран-при до мая 2037 года. Если принять за основу текущий календарь, то это будет воскресенье, 24 мая, Гран-при Монако.