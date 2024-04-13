Да Кошта выиграл первую гонку Формулы-Е в Италии, Роуленд — новый лидер зачёта

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась первая гонка седьмого этапа Формулы-Е. Выиграл Антонио Феликс да Кошта из команды «Порше» — и это его девятая победа в серии. Второе место у пилота «Ниссана» Оливера Роуленда, третье — у действующего чемпиона Джейка Денниса из «Андретти».

Формула-Е. Италия. Гонка 1:

1. Антониу Феликс да Кошта (Porsche) – 28 кругов.

2. Оливер Роуленд (Nissan) +0.410.

3. Джейк Деннис (Andretti) +3.413.

4. Максимиллиан Гюнтер (Maserati) +4.198.

5. Дэниел Тиктум (ERT) +4.964.

6. Митч Эванс (Jaguar) +6.083.

7. Жан-Эрик Вернь (Penske) +7.969.

8. Норман Нато (Andretti) +7.998.

9. Стоффель Вандорн (Penske) +8.049.

10. Саша Фенестраз (Nissan) +8.178.

Роуленд стал новым лидером общего зачёта и опережает Денниса на пять очков. Следом в турнирной таблице идут Верляйн и Кэссиди — оба в минувшем заезде остались без очков.

В командном зачёте по-прежнему лидирует «Ягуар», однако отрыв от «Порше» сократился до трёх очков.

Следующая гонка стартует в воскресенье, 14 апреля, в 16:00 мск — это второй заезд сдвоенного этапа в Мизано.