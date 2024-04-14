В Genesis показали футуристичный концепт в честь Жаки Икса

Компания Genesis представила концепт-кар X Gran Berlinetta Tribute, посвящённый гоночной карьере Жаки Икса. В честь легендарного бельгийского пилота автомобиль получил тёмно-синюю ливрею и белую полосу поперёк капота.

Наклейка в честь Икса и его шлем на Genesis X Gran Berlinetta Tribute Фото: Genesis

В Genesis отмечают, что этот автомобиль — отражение программы Magma, в рамках которой компания будет создавать необычные спортивные проекты. Концепт Genesis X Gran Berlinetta впервые был представлен в декабре 2023 года на мировом финале сим-рейсинговых соревнований GT World Series в Барселоне.

Genesis X Gran Berlinetta Tribute Фото: Genesis

Место презентации было выбрано не случайно: автомобиль появился в серии игр Gran Turismo. Представленный на мероприятии Chopard экземпляр Gran Berlinetta Tribute — второе публичное появление концепта.

Genesis X Gran Berlinetta Tribute Фото: Genesis

У Genesis X Gran Berlinetta гибридная силовая установка, которая состоит из двигателя Lambda 11 V6, способного развивать 10 тысяч оборотов в минуту, и 200-сильного электромотора Yasa E. Комбинированная отдача агрегата — 1071 л. с. Будет ли эта машина запущена в серийное производство, не сообщается.

Напомним, что Жаки Икс шесть раз выигрывал марафон «24 часа Ле-Мана», а кроме того с 1966 по 1979 годы выступал в Формуле-1, где завоевал восемь побед. Бельгиец также 14 раз выходил на старт ралли «Дакар» — и трижды пилотировал автомобили марки Lada.