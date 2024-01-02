Жаки Икс: в 80-е я ездил на «Ниве», очень интересная и забавная маленькая машинка

Бельгийский гонщик Жаки Икс, ранее побеждавший в Формуле-1 и «24 часах Ле-Мана», вспомнил, как в 1987 и 1988 годах соревновался на «Дакаре» на «Ниве», подготовленной экспортёром Жан-Жаком Поком.

«В 1987-м и 1988-м я ездил на „Ладе Ниве“ Пока, в компании Кристиана Тарина. Очень интересная и забавная маленькая машинка. К сожалению, не самая для меня успешная...» — написал Икс в социальных сетях, прикрепив фотографию данного автомобиля.

Жаки Икс — первый в истории чемпион Европы по автогонкам в классе Формула-2, двукратный вице-чемпион мира Формулы-1, шестикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», чемпион серии Кан-Ам, победитель «Ралли Дакар». За свои достижения на гонке в Ле-Мане получил прозвище Месье Ле-Ман.