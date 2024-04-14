Боттас надеется, что «Кик-Заубер» к Гран-при Китая решит проблему с пит-стопами

Валттери Боттас считает, что его команда «Кик-Заубер» близка к решению своей хронической проблемы с колёсными гайками, из-за которой было испорчено много пит-стопов как финна, так и его напарника по швейцарской команде Гуаньюя Чжоу в первой части сезона-2024 Формулы-1.

«В некоторые процедуры и материалы были внесены изменения. К сожалению, проблема ещё не устранена на 100%, но вероятность её повторения в Китае должна быть ниже.

Такого не должно происходить. Мы относимся к проблеме серьёзно, для нас является приоритетом разобраться с этим», — приводит слова Боттаса издание F1i.

Сообщается, что простой возврат к прошлогоднему оборудованию невозможен из-за перехода команды на переднюю подвеску с тягами, что делает её старую систему несовместимой с новыми деталями.