Деймон Хилл объяснил, почему Сайнс может оказаться в «Ауди»

Чемпион Формулы-1 сезона-1996 британец Деймон Хилл высказался о предстоящем уходе испанца Карлоса Сайнса-младшего из «Феррари».

«Компания вроде «Ауди» не станет приходить в Формулу-1 наполовину готовой. Сайнсу могли предложить огромные деньги за то, чтобы он перешёл в то, что на данный момент является «Заубером» и превратится в «Ауди», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за «Мерседес». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что Сайнс-младший подписал контракт с «Мерседесом».