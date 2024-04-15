Пилоты «Ред Булл» протестировали «раллийный» Ford Mustang Mach-E на бездорожье

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Спортивное подразделение Ford Performance совместно с командой «Ред Булл» устроили необычные заезды: трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и его напарник Серхио Перес протестировали в пустыне Ford Mustang Mach-E Rally.

На видео, опубликованном Ford Performance, видно, что гонщики посоревновались в динамике разгона по прямой, а также немного поездили на автомобиле в песках боком.

Права на видео принадлежат Ford Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Ford Performance.

Ford Mustang Mach-E Rally, обладающий режимом для бездорожья, впервые был представлен в сентябре 2023 года. От стандартного Mustang Mach-E его отличают амортизаторы и увеличенный дорожный просвет, а также система, точнее контролирующая привод на гравии. Мощность Mustang Mach-E Rally оценивается в 487 лошадиных сил.

Добавим также, что несколько дней назад в Ford представили обновлённую версию Mustang Mach-E с увеличенным запасом хода.